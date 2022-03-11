Він також планує ближчим часом закликати представників лідерів G7 до якнайшвидшого надання Україні членства в ЄС.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, коли може відбутися наступне засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Стефанчук розповів, що ВР спільно з президентом та прем'єр-міністром обговорюють, які рішення парламенту наразі необхідно ухвалити.

"Ми зараз над ними працюємо. Як на рівні керівників..., так і на рівні комітетів, де відпрацьовуються відповідні законодавчі акти разом з відповідними міністерствами. Я думаю, як тільки ми накопичимо цю необхідну масу законодавчого матеріалу, який нам треба буде прийняти, невідкладно ми продовжимо засідання Верховної Ради, зберемося і приймемо всі необхідні рішення, які є вкрай важливі для функціонування України", - сказав голова ВР.

Він додав, що таких рішень, які необхідно ухвалити, набирається вже достатньо.

Стефанчук пояснив, що це питання, пов'язані з митною політикою, зі спрощенням оподаткування, з медичним забезпеченням та посиленням обороноздатності країни.

"Можливо, викинуть і питання, пов'язані із внесенням змін до законодавства щодо збільшення кількості... прикордонників", - сказав він і додав, що наразі триває дискусія з усіх цих питань, а по готовності законопроектів буде призначене засідання ВР.

Крім того, Стефанчук повідомив, що ближчим часом матиме спілкування з представниками лідерів G7, під час якого спікер планує від імені українського парламенту говорити про те, що "нам потрібне негайне членство в Європейському Союзі".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив, що наступне засідання парламенту може бути присвячене економічним питанням. Тому що, за його словами, зараз є дуже багато питань, які потребують швидкої реакції. Це стосується і певних послаблень для бізнесу, які створять можливості працювати.

8 березня народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв повідомив, що у ВР готують "сюрприз" для Росії.

Відповідаючи на запитання, чи плануються вже наступні засідання парламенту, він повідомив: "Є декілька нагальних потреб по законопроектах. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все ж таки якесь пакетне голосування". На уточнення, про що саме йдеться, Чернєв зауважив: "Це буде сюрпризом для Російської Федерації. Це важливі законопроекти".

Чернєв також висловив думку, що, як і минулого разу, засідання ВР буде закритим і про ухвалені рішення буде повідомлено постфактум.

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