Росія продовжує залучати все більше важкого озброєння і не зупиняє свої атаки в Україні.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що найближчі дні російського вторгнення в Україну будуть ще гіршими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Росія здійснює брутальне та неспровоковане вторгнення в Україну, яку НАТО і увесь світ засуджують. Це найгірша воєнна агресія у Європі впродовж десятиліть, коли міста в облозі, школи, лікарні та житлові будинки обстрілюються, з безрозсудними діями довкола атомної електростанції минулої ночі і коли багато цивільних осіб вбито або поранено. Подальші дні імовірно будуть гіршими з більшою кількістю смертей, більшими стражданнями й більшими руйнуваннями, оскільки російські збройні сили привозять важче озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", - наголосив Столтенберг.

Також він сказав, що сьогодні на зустрічі до глав МЗС країн-членів НАТО звернувся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а союзники висловили солідарність та глибоку повагу за мужність українського народу і Збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг пояснив, чому НАТО не закриватиме небо над Україною.

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