За словами генсека НАТО, наразі Альянс готовий допомагати Україні тільки подальшими поставками воєнної допомоги.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін недооцінив міць української армії, яка здатна чинити спротив російському вторгненню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Ми побачили те, що президент Путін повністю недооцінив міць Збройних сил України. Вони здатні нанести удар у відповідь, дати відсіч та сповільнити російський наступ. І це, передусім, і в першу чергу, є результатом мужності українських Збройних сил, а також підтримки та мужності українського народу і керівництва, президента Зеленського", - наголосив Столтенберг.

У зв’язку з цим генеральний секретар Альянсу заявив про подальшу допомогу українцям, оскільки країни-члени НАТО допомагали з професійною підготовкою та спорядженням Збройних сил України з 2014 року.

Столтенберг додав, що країни-члени НАТО, особливо Сполучені Штати, Велика Британія, Канада і Туреччина, забезпечували Україну спорядженням, військовою допомогою, були підготовлені десятки тисяч українських військових.

"І зараз вони на лінії фронту. Тож доведено, що ця підтримка має вирішальне значення для міцності української армії, і ми тепер посилюємо її завдяки більшій кількості постачань", - сказав він.

За його словами, попередня підтримка з боку НАТО допомогла українській армії бути більш підготовленою та оснащеною.

"І завдяки цьому вони здатні дати відсіч", - сказав Столтеберг.

Також він відзначив, що союзники НАТО стали ще більш об'єднаними перед обличчям російських загроз.

"Президент Путін зазнав невдачі, аби роз'єднати нас. НАТО більш об'єднане, більш рішуче і сильніше, аніж будь-коли раніше", - сказав Столтенберг

Крім того, він повторив, що НАТО не збирається відправляти війська в Україну.

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