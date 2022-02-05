Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України.
Про це Столтенберг повідомив у мікроблозі Twitter.
"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", - заявив Столтенберг.
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Як повідомляв УНІАН, 28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.
У січні фон дер Ляєн підтвердила готовність Євросоюзу запровадити санкції проти Російської Федерації в разі нового вторгнення російських військ в Україну.