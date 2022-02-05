Генеральний секретар Альянсу відзначив важливість координації наступних кроків, у тому числі санкцій проти РФ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України.

Про це Столтенберг повідомив у мікроблозі Twitter.

"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", - заявив Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

У січні фон дер Ляєн підтвердила готовність Євросоюзу запровадити санкції проти Російської Федерації в разі нового вторгнення російських військ в Україну.

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