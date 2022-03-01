Адміністрація очікує дій щодо виключення російських банків з SWIFT і заморожування активів Центрального Банку Росії.

У Білому домі вважають, що "стратегічний провал" вторгнення в Україну стане очевидним для президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх, передає CNN.

Він підкреслив ряд санкцій, які адміністрація ввела щодо Росії в понеділок, заявивши, що адміністрація очікує дій щодо виключення російських банків з SWIFT і заморожування активів Центрального Банку Росії.

"Давайте подивимося на курс [російського президента Володимира Путіна] — те, що Росія бачить, — це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію", — сказав він.

"Росію чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи і від світових технологій. Він дивиться на укріплення на східному фланзі НАТО. Він дивиться на Європу, диверсифіковану від російської енергетики, і дивиться на захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни. Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і у деескалації може з'явитися шанс. Але до тих пір ми будемо продовжувати стягувати плату", - сказав Сінгх.

Тим не менш, за словами Сінгха, мета "не в тому, щоб довести російський народ до злиднів", а в тому, щоб засудити Путіна за вчинення "акту війни".

"Наші зусилля - це стратегічний вибір, і ми можемо змінити наші стратегічні розрахунки в будь — який момент, або шляхом зняття економічних санкцій, або шляхом дипломатії і мирного вирішення цієї кризи", - сказав він MSNBC. "Але це ключова відмінність. Він застосовує грубу фізичну силу. Ми приймаємо ряд стратегічних рішень, які роблять це провалом для Путіна", — сказав він.

Він також визнав, що американці можуть зазнати збитків від санкцій, але закликав глядачів "подумати про альтернативу".

Сінгх додав: "якою буде ціна неконтрольованої агресії в самому серці Європи? Подумайте про невизначеність, яку вона викличе, про стримуючий ефект, про те, які питання будуть задані про те, яка країна буде наступною, який хуліган буде поруч мати сферу впливу?"

Нагадаємо, раніше Євросоюз ввів санкції проти близького оточення Путіна і пропагандистів.