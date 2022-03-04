Акваторія двох річок у Миколаївській області закрита/фото УНІАН

Влада Миколаївської області закрила річки Інгул та Південний Буг. Українські військові отримали наказ стріляти на поразку.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Telegram.

"Також закрито водний простір по річці Інгул і Південний Буг. Військовим дана команда стріляти на поразку", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, якщо місцевим жителям необхідно виплисти в акваторії цих річок, то це можна узгодити з військовими.