Акваторія двох річок у Миколаївській області закрита/фото УНІАН
Влада Миколаївської області закрила річки Інгул та Південний Буг. Українські військові отримали наказ стріляти на поразку.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Telegram.
"Також закрито водний простір по річці Інгул і Південний Буг. Військовим дана команда стріляти на поразку", - йдеться в повідомленні.
При цьому він вказав, якщо місцевим жителям необхідно виплисти в акваторії цих річок, то це можна узгодити з військовими.
Віталій Кім про закриття водного простору по річці Інгул і Південний Буг