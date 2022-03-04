Йдеться про річки Інгул та Південний Буг.

Влада Миколаївської області закрила річки Інгул та Південний Буг. Українські військові отримали наказ стріляти на поразку.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Telegram.

"Також закрито водний простір по річці Інгул і Південний Буг. Військовим дана команда стріляти на поразку", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, якщо місцевим жителям необхідно виплисти в акваторії цих річок, то це можна узгодити з військовими.