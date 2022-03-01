Цим рішенням можуть скористатися спекулянти.

Після вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України 24 лютого президент Володимир Зеленський ввів у країні воєнний стан. На цьому тлі у великих містах держави почали забороняти продаж алкоголю. Спершу таке рішення прийняли в Рівному, потім — в Києві, а тепер до списку приєднався Львів.

Про заборону на реалізацію алкоголю в найбільшому місті на заході України розповів його мер Андрій Садовий: "Враховуючи напруження на фронті, від сьогодні у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження — будуть відповідати перед законом. Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування. Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги".

У Рівному заборона алкоголю призвела до активізації спекулянтів. Вони стоять з машинами біля магазинів і пропонують спиртні напої з націнкою від 50 %. Чи виникне у Львові схожа проблема, поки судити рано.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.

Вас також можуть зацікавити новини: