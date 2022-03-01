Після вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України 24 лютого президент Володимир Зеленський ввів у країні воєнний стан. На цьому тлі у великих містах держави почали забороняти продаж алкоголю. Спершу таке рішення прийняли в Рівному, потім — в Києві, а тепер до списку приєднався Львів.
Про заборону на реалізацію алкоголю в найбільшому місті на заході України розповів його мер Андрій Садовий: "Враховуючи напруження на фронті, від сьогодні у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження — будуть відповідати перед законом. Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування. Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги".
У Рівному заборона алкоголю призвела до активізації спекулянтів. Вони стоять з машинами біля магазинів і пропонують спиртні напої з націнкою від 50 %. Чи виникне у Львові схожа проблема, поки судити рано.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.