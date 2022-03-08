Олексій Арестович / facebook.com/alexey.arestovich
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу заявив, що російські окупанти сповільнили просування по містах України.
"Ті сили, які продовжують рух, рухаються малими силами, проводять розвідку і не становлять загрозу в тих місцях, які вони відзначають у своїх повідомленнях", - сказав Арестович.
Також він додав, що українцям не варто вірити у фейки, які поширюють окупанти. За його словами, через відсутність успіхів на землі і в повітрі зусилля загарбників перенесені на інформаційно-психологічну війну.
"Тому 2-3 дні ми чуємо про захоплення міст. Наше завдання - не вірити в їхні брехливі повідомлення", - додав Арестович.