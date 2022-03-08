Також Арестович закликав українців не вірити фейкам.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу заявив, що російські окупанти сповільнили просування по містах України.

"Ті сили, які продовжують рух, рухаються малими силами, проводять розвідку і не становлять загрозу в тих місцях, які вони відзначають у своїх повідомленнях", - сказав Арестович.

Також він додав, що українцям не варто вірити у фейки, які поширюють окупанти. За його словами, через відсутність успіхів на землі і в повітрі зусилля загарбників перенесені на інформаційно-психологічну війну.

"Тому 2-3 дні ми чуємо про захоплення міст. Наше завдання - не вірити в їхні брехливі повідомлення", - додав Арестович.

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