Українські агенти проводять "психологічні операції" після теракту в "Крокус Сіті Хол", щоб дестабілізувати російське суспільство.

Українські агенти проводять "психологічні операції", щоб дестабілізувати російське суспільство, розпалюючи антимігрантські настрої після теракту в "Крокус Сіті Хол".

Росія, країна, що складається з майже 200 етнічних груп і 21 національної республіки, має довгу історію пригнічення меншин. І, як заявив The Times керівник Українського центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, для України ця напруженість між слов’янськими та неслов’янськими етносами Росії є "родючим ґрунтом", на якому можна використати розбіжності та недовіру серед російської громадськості.

Проникаючи в місцеві російські чати Telegram, українські агенти працювали над тим, щоб посилити протистояння серед етнічних груп.

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[Терористична атака] спровокувала міжнаціональний розкол у Росії, і, звичайно, нам дуже вигідно підтримувати там будь-які національні розколи та розпалювати їх інформаційно", – сказав Коваленко.

Так, після витоку відеозапису про те, як російські спецназівці відрізають вухо одному з підозрюваних у "Крокус Сіті Холі", ЦПД намагався посилити симпатії до терористів серед популярних серед таджиків груп Telegram, щоб налаштувати їх проти російських спецслужб. Після того, як в мережі з’явилася думка, що солдат, який тримав ножа, був чеченцем, українці скористалися можливістю посилити античеченську ворожнечу і серед етнічних росіян.

"Росія — це колос на глиняних ногах, якого потрібно потрясти з усіх боків, якщо ми хочемо виграти цю війну. Ми повинні трясти його будь-якими засобами, і інформація для цього є критичною. Ми використовуємо те, що можемо, тому що ми знаємо, що розпалюючи цю етнічну напруженість, ми послаблюємо Росію", - каже Коваленко.

Російська дезінформація в Україні

Як писав FT, останнім часом російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли в масштабі, майстерності та скритності.

Росія поєднує більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях із автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішою.

Зокрема, у таких кампаніях беруть елементи реальності, а потім спотворюють їх, щоб створити інше враження. Відповідно спростувати такі кампанії важко, тому що основні елементи часто не піддаються фальсифікації.

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