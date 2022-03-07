Три "Панцир-С" здобули в Баштанці / фото wikipedia.org
Члени територіальної оборони в Баштанці (Миколаївщина, по трасі Н-11 Миколаїв - Дніпро) здобули три російських ЗРПК "Панцирь-С" за 10 днів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Баштанська тероборона ставить рекорди. Третій "панцирник" за 10 днів. Красені!", - повідомив він.
Зауважимо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв у Facebook, що експортна ціна такого ЗРПК – до 20 мільйонів доларів.
Також раніше у Миколаївській області фермери підпалили російський ЗРК "Панцир". Ще один вцілілий "Панцир" здобули на Херсонщині.
Кожен такий "Панцир" - солідний трофей наших солдатів. Їх планують використовувати наші військові, аби давати відсіч російським окупантам.