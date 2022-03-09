На відео зображено, зокрема, знищений танк.

Під Сумами сили територіальної оборони розбили техніку окупантів.

Про знищення техніки супротивника в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко й опублікував фото та відео з місця надзвичайної події.

На відео видно, зокрема, знищений танк.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Суми.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни РФ проти України вже загинули 474 цивільних.

У Генштабі Збройних сил України 9 березня повідомили, що в нашій країні вже ліквідовано понад 12 тисяч окупантів та багато ворожої техніки.

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