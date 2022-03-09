Під Сумами сили територіальної оборони розбили техніку окупантів.
Про знищення техніки супротивника в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко й опублікував фото та відео з місця надзвичайної події.
На відео видно, зокрема, знищений танк.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.
Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Суми.
За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни РФ проти України вже загинули 474 цивільних.
У Генштабі Збройних сил України 9 березня повідомили, що в нашій країні вже ліквідовано понад 12 тисяч окупантів та багато ворожої техніки.