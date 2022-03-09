Окупанти почали розбігатися в різні боки.

Збройні сили України у своєму Telegram-каналі повідомили, що українські військові в селі Андріївка на Харківщині вщент розгромили ДРГ російських окупантів.

В результаті солдати РФ почали розбігатися, кинувши в лісі свого пораненого товариша по службі.

"У селі Андріївка в Харківській області стався напад на блокпост. В результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена. Особовий склад диверсійної групи почав тікати, при цьому вони кинули посеред поля свого пораненого", - йдеться в заяві.

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