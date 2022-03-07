Навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила.

Полонений окупант розповів, що дезертирство серед російських військових стає масовим, вони тікають з війська навіть по дорозі в Україну.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, про це розповів полонений російський технік, головним завданням якого було вивезення несправних боємашин РФ з української території.

"Дезертирство серед окупантів стає масовим – загарбники тікають з війська навіть по дорозі в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, полонений розповів, що здійснив декілька "ходок" із окупованого Криму в Херсонську та Миколаївську області і "чудово бачив масштаби дезертирства".

"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", - розповів чоловік.

За його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

У СБУ наголосили, "що більше таких "прозрінь" в головах окупантів – то ближчим є кінець війни, яка закінчиться перемогою України".

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