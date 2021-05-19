Українська делегація заявляє, що сьогодні сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте» з непідконтрольної українському уряду сторони.

Координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш має намір ознайомитися з ситуацією на контрольних пунктах в'їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте» на лінії розмежування у Луганській області.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання у форматі відеоконференції.

Зокрема, сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте» з непідконтрольної українському уряду сторони.

Координатор гуманітарної підгрупи ТКГ від ОБСЄ, посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати зазначені КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, зважаючи на те, що більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування у відповідності до рішень лідерів "нормандської четвірки" за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року.

У цьому зв'язку сторони погодилися, що конкретні заходи мають бути відпрацьовані в ході наступних засідань підгрупи з безпеки.

"Основна мета такого комплексу заходів - створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, які, насамперед, забезпечують потреби цивільного населення", - додали в ТКГ.

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Автор: Віталій Саєнко