Росіяни, за словами Рєзнікова, ухиляються від прямих відповідей і не мають власної позиції.

Російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи не має представників з власною позицією - це видно з їхньої поведінки на засіданнях.

Таку думку висловив член української делегації, віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков в ефірі каналу "Україна 24".

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"На жаль, поки з певних міркувань Росії вони там не делегували суб'єктних переговірників. Там люди несуб'єктні, вони не мають власної позиції, а у представників Росії немає жодного прикладу, щоб вони висловили свою власну позицію. Вони постійно ухиляються від прямих відповідей на питання, тому що немає ось цієї суб'єктності. Вони перелякані сидять, і це видно", - сказав український віце-прем'єр.

Він підкреслив, що РФ потрібно визначитися зі своєю позицією на переговорах ТКГ.

"Тому при ухваленні рішення, якщо Росія буде дійсно зацікавлена в переговорах, вона повинна дати їм цю суб'єктність. Єдина людина, яка має суб'єктність в цих переговорах, - це представник президента Путіна в політичних радниках в нормандському форматі. Там суб'єктність є, а в "Мінську", на жаль, поки цього немає", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован