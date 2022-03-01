Українська сторона бачить, що є підготовка до того, щоб військова техніка Білорусі перетнула кордон, поділився радник керівника ОП.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив про відсутність достеменних відомостей, що білоруська військова техніка перейшла український кордон.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію, поширену в інтернеті, що начебто до білоруського кордону підтягують військову техніку і можливий перехід кордону, і вступ білорусів у війну на боці Росії.

"Поки ми бачимо підготовку. Достеменних відомостей, що вони перейшли і беруть участь у боях проти України, поки нема. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Ми перевіряємо", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Вранці 1 березня представник регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталій Кирилович заявив, що до Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Пізніше Генштаб Збройних сил України з посиланням на дані розвідки повідомив, що поблизу білорусько-українського кордону перебуває близько 300 білоруських танків.

Вас також можуть зацікавити новини: