В ОП точно не знають, чи перетнула український кордон військова техніка Білорусі / фото REUTERS

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив про відсутність достеменних відомостей, що білоруська військова техніка перейшла український кордон.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію, поширену в інтернеті, що начебто до білоруського кордону підтягують військову техніку і можливий перехід кордону, і вступ білорусів у війну на боці Росії.

"Поки ми бачимо підготовку. Достеменних відомостей, що вони перейшли і беруть участь у боях проти України, поки нема. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Ми перевіряємо", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Вранці 1 березня представник регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталій Кирилович заявив, що до Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Пізніше Генштаб Збройних сил України з посиланням на дані розвідки повідомив, що поблизу білорусько-українського кордону перебуває близько 300 білоруських танків.

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