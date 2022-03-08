Загарбники цинічно зазначають, що "їхнє діло праве".

Російські окупанти поширюють у Бердянську пропагандистські листівки із закликами об'єднати Україну з Росією.

Про це повідомляє СБУ.

Агітаційну пропаганду поширюють серед мирних мешканців Бердянська. У листівках йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Окупанти пишуть про "боротьбу військ РФ проти національних угруповань", зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ.

Зокрема, загарбники цинічно брешуть, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

"Звертаємося до тих, для кого Росія - не пусте місце. Товаріщі! Наше діло праве", - пишуть пропагандисти.

Раніше прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що російські окупанти захопили радіостанцію "Азовська хвиля", яка знаходиться в Бердянську.

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