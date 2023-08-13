Є загроза застосування крилатих ракет.

Ввечері у неділю, 13 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

На мапі тривог "почервоніли" Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних силах Збройних Сил України попереджали, що на східному та південно-східному напрямках спостерігається активність російської тактичної авіації, тому існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Відео дня

Згодом вони заявили, що в акваторії Азовського моря зафіксовано російський бомбардувальник Ту-22м3. "Існує загроза застосування крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Інформація оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: