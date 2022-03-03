Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню.

Місць у Мозирській міській лікарні в Білорусі, куди з початку повномасштабної російсько-української війни відправляють поранених загарбників, уже не вистачає. Тіла військових одразу вантажать у російські потяги, які прибувають на місцеву станцію.

Про це йдеться у матеріалі Радыё Свобода.

Співрозмовник видання підтвердив, що морги вже ущент заповнені тілами ліквідованих.

"Зараз лікарня під охороною міліції та КДБ для запобігання витоку інформації. Лікарі нічого не кажуть – взяли підписку про нерозголошення, погрожують не продовжувати контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили на машинах "швидкої" і вантажили у російські потяги. Після того, як хтось зняв про це відео і воно потрапило в інтернет, вантажили тіла вночі, щоби не притягувати увагу", - ділиться джерело журналістів.

Днями в Instagram з’явилось відео з вивантаженням поранених чи загиблих російських військовослужбовців на Мозирському вокзалі. У деяких акаунтах місцевих мешканців стали з’являтися оголошення про те, що потерпілим росіянам потрібна допомога і вони закликають мозирян принесли у лікарню для них підгузки, вологі серветки, мило, шампунь, воду, печиво й одяг.

За даними видання, поранених російських загарбників розміщують щонайменше у трьох госпіталях Гомеля, а також Брагіна та Хойники.

2 березня Міноборони Росії уперше визнало втрати серед російської армії під час вторгнення в Україну. Водночас Москва не називає повну кількість вбитих і поранених. У Генштабі ЗСУ заявляють про понад 8 тисяч ліквідованих ворогів.

Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська цієї ночі знову вдалися до тактики обстрілів житлових кварталів великих міст.

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