Також у росії не працює низка туристичних сервісів.

Сервіси Expedia, Booking та Airbnb більше не працюють в РФ, а тури для росіян подорожчали на 80%.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) України.

"Світові компанії масово припиняють свою роботу на території РФ через російське вторгнення в Україну та введені у зв'язку з цим санкції Заходу. Стосується це і туристичної галузі. Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) скликала екстрену сесію Виконавчої ради, на якій розглянуть питання щодо припинення членства росії в організації. Сервіси Booking.com, Airbnb та Expedia вже припинили роботу в країні-агресорі", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, вже за декілька днів після введення тотальних санкцій населення росії почало відчувати на собі їхні наслідки і в туристичній сфері. Закриття авіасполучення з цивілізованим світом підвищило вартість на тури до Туреччини та Єгипту, які поки що відкриті для росіян.

За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині для росіян подорожчав на 80%, у Єгипті – на 65%. Головною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют.

Так, до початку воєнних дій середній чек десятиденного туру до Туреччини, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. руб. 3араз такий тур коштує вже щонайменше 127 тис. руб. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.

Зазначається, що відпочинок у Туреччині у готелях 4* і 5* із системою "усе включено" тепер коштує понад 177,5 тис. руб. та понад 180 тис. руб. відповідно.

"Якщо говорити про Єгипет, то до початку вторгнення рф до України тури до цієї країни із розміщенням в готелі 3* можна було купити за 81 тис. руб. на двох, а наразі подібний вже коштує 134 тис. руб. на двох. Ціна зросла на 65%. Також російські туроператори підкреслюють, що "гарячих турів" у Туреччину та Єгипет у нинішніх умовах чекати не варто", - повідомили у ДАРТ.

Крім того, авіакомпанія "Аерофлот" оголосила, що з 8 березня тимчасово зупиняє всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі, "у зв'язку із виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів". Обмеження також торкнуться міжнародних напрямків авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

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