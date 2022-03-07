За словами президента, ворог вже деморалізований і втомлений.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що ЗСУ знають, як покарати російських окупантів, які вторглися в нашу країну і влаштували тут повномасштабну війну.

"Наші ЗСУ знають, як це робити. Ворог втомлений, деморалізований. Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було - боягузтво, згода на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки, це зрозуміло, зруйновані панельні багатоповерхівки, знищені звичайні авто, ракети, авіабомби, Гради, міномети проти людей", – сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: