Українські спецслужби перехопили ще одну розмову.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поділився записом ще однієї розмови російського окупанта з батьком.

Телефоном загарбник розповідав, що багатьом його товаришам по службі всього по 18 років. За його словами, в одному з полку кілька російських військових не витримали такої напруги і застрелилися.

"Дивізії кінець настав. Багато людей в полоні і багато пропали безвісти. Ми ж тут не одні. Тут є і строковики-солдати. Їх змусили контракт підписати. Тут пацанам по 18 років. Три строковики є в 15-му полку. Так там один або два строковики застрелилися. Вони зв'язківці, стрічки мотали і пішли бахнулися. Вони не витримали", - сказав окупант.

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