Один з окупантів, взятих у полон під Житомиром, закликав "колег по зброї" писати рапорти на звільнення, щоб уникнути смерті в Україні.

Полонені російські військові звернулися до рідних і солдатів в Росії з проханням поширити правдиву інформацію про війну РФ в Україні і відмовитися брати участь в ній.

Потрібне відео оприлюднила СБУ.

Один з окупантів, узятих в полон під Житомиром, закликав "колег по зброї" писати рапорти на звільнення, щоб уникнути смерті в Україні.

"У командування РФ немає ніякої тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтеся зі своїми сім'ями. Тут ви всі ляжете", - сказав російський військовий.

Як зазначили в СБУ, ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.

"Він був узятий в полон під Житомиром. І прозріння настало тільки після того, як його "колег по зброї" знищили українські ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

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