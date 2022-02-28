Люди вимагають, щоб російські війська покинули місто

Жителі Бердянська вийшли на мітинг проти російських окупантів. Люди вимагають, щоб російські війська покинули місто.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

"Станом на 13:00 війська РФ знаходяться на території міста і в будівлях виконкому і Нацполіції. Прямо зараз біля будівлі виконкому проходить мирний мітинг", - йдеться в повідомленні.

Люди вимагають, щоб російські військові покинути адміністративні будівлі і покинути місто Бердянськ

"Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують "Україна" та інші гасла, співають гімн", - зазначили в облдержадміністрації.