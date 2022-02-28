У Бердянську жителі вимагають від російських військ піти / фото прес-служба Запорізької ОДА
Жителі Бердянська вийшли на мітинг проти російських окупантів. Люди вимагають, щоб російські війська покинули місто.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.
"Станом на 13:00 війська РФ знаходяться на території міста і в будівлях виконкому і Нацполіції. Прямо зараз біля будівлі виконкому проходить мирний мітинг", - йдеться в повідомленні.
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"Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують "Україна" та інші гасла, співають гімн", - зазначили в облдержадміністрації.
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