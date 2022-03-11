У Бердянську складна гуманітарна ситуація.

У місті Бердянськ Запорізької області складна гуманітарна ситуація. Жителі мерзнуть у своїх будинках, дістати продукти і готівку дуже важко.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Через пошкодження газопроводу в більшості будинків Бердянська немає газу і світла. Полагодити поломку поки неможливо через активні обстріли з боку РФ.

У більшості будинків температура не перевищує 12 градусів. Населення намагається обігрітися електроприладами, через що мережа не витримує і часто вибиває електрику. Найбільш складні мікрорайони - Колонія і 8 березня.

Інтернет в місті практично відсутній. Є слабкий сигнал "Укртелекому" і повільний мобільний інтернет.

Продукти в місті можна купити тільки на Центральному ринку. Спостерігається дефіцит товарів і високі ціни. Наприклад, десяток яєць коштує від 50 до 100 гривень. На ринку є овочі, риба. В аптеках - дефіцит ліків. Нові ліки не завозять, а довоєнні запаси майже закінчилися.

Місцеві скаржаться на дефіцит готівки. Готівку видають тільки у великих банках - по тисячі в день на людину. У черзі за готівкою можна простояти весь день і не дочекатися.

Вас також можуть зацікавити новини: