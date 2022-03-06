Лідери обговорили нещодавні переговори між Росією та Україною.

У Білому домі повели підсумки розмови між президентом США Джозефом Байденом з президентом України Володимиром Зеленським, який стався сьогодні ввечері.

Так, в офіційній заяві Білого дому говориться, що президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні.

Зокрема, він привітав прийняте сьогодні ввечері Visa і Mastercard рішення призупинити обслуговування в Росії. Президент Байден зазначив, що його адміністрація збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

"Президент Байден знову висловив стурбованість недавнім нападом Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані", - йдеться в повідомленні.

Лідери також обговорили нещодавні переговори між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним щодо агресії щодо України, після чого відправився до Німеччини для переговорів з канцлером Олафом Шольцем.

Також Бенетт провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським і поінформував його про зустріч з Путіним.

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