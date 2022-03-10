В адміністрації розкритикували нібито неправдиві заяви Росії про те, що США розробляють хімічну зброю в Україні.

Білий дім попередив, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або провести операцію під чужим прапором, в ході якої вона буде використана.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона розкритикувала нібито неправдиві заяви Росії про те, що США розробляють хімічну зброю в Україні.

"Тепер, коли Росія зробила ці помилкові заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні бути напоготові, щоб Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні або організувала операцію під помилковим прапором з їх використанням", - написала Псакі у своєму Twitter.

Псакі також зазначила "тривалий і добре задокументований досвід застосування Росією хімічної зброї", а також її звичку "звинувачувати Захід у тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".

Раніше цього року держсекретар Ентоні Блінкен попередив про можливість того, що Росія здійснить фальшиву або реальну хімічну атаку як сфабрикований привід для вторгнення в Україну. Але його коментарі прозвучали до того, як почалося повне вторгнення Росії.

Нагадаємо, ембарго США на російське паливо не передбачає заборони на імпорт урану, оскільки його поставки критично важливі для американських АЕС.

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