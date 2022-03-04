Через нелюдські дії військ агресора постраждалих неможливо евакуювати.

Російські окупаційні війська продовжують терористичні обстріли мирного населення України. Нещодавно стало відомо, що "орки" вбили вже 28 дітей, а ще 64 поранили. Ворог навіть не дає евакуювати постраждалих з поселень, які були атаковані. Така ситуація склалася в Бородянці на Київщині. У селищі під завалами застрягли близько ста людей, але врятувати їх неможливо.

Відповідною інформацією поділилася річниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан. У коментарі Радіо Свобода вона зазначила, що до людей, які опинилися під завалами в Бородянці, не виходить дістатися. Всьому виною дії російських окупантів, які без розбору стріляють у людей. За словами Рубан, 3 березня група рятувальників ДСНС вирушила в згаданий населений пункт, але по дорозі вона потрапила під вогонь і була змушена повернутися назад.

Раніше в Бородянці знищили декілька багатоповерхових будинків. Після цього через селище спробувала пройти ворожа колона, але її розбили доблесні ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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