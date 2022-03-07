Українські військові закликали єгерів допомогти затримати російських окупантів, що втекли.

Російські військові в Чернігівській області почали викидати свої документи та тікають. Вже знайшли документи офіцерів з РФ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

За даними українських військових, окупанти викидають свої паспорти та розбігаються по Чернігівській області.

"Офіцери однієї з "найсильнішої армії світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності оперативного відрядження" північ "викидають документи і тікають у свою" непереможну" країну", - йдеться в повідомленні.

У командуванні закликали єгерів та партизанів допомогти українським військовим зловити злочинців.

"І це вже роблять офіцери! Настав час наших єгерів і партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівська область-край партизанської слави! Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги!" - підсумували військові.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Ніжинському районі Чернігівської області збили російський безпілотник.

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