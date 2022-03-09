Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів.

У Чернігівській області точаться бої українських військових з російськими окупантами.

Як повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook, ситуація перебуває під контролем ЗСУ та силовиків.

"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони завдають вогневих уражень по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, днями оборонцям Чернігівської області вдалося знищити передовий пункт управління окупантів та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

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