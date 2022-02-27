Танкову роту РФ знищили в Прилуках.

Сьогодні вже четвертий день, як Україна бореться з агресією Російської Федерації. Українські військові героїчно дають відсіч загарбникам, доводячи, що наша армія - сильна, а українці - єдині.

Так, цього разу українські військові знищили танкову роту Російської Федерації. До того ж особовий склад роти також загинув.

"Одним з підрозділів Збройних сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки, на Чернігівщині, знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом. Також російські окупанти несуть великі втрати на Київщині, зокрема в Бучі. Слава Україні. Разом переможемо", - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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