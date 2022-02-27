ЗСУ знищили танкову роту / facebook.com/GeneralStaff.ua
Сьогодні вже четвертий день, як Україна бореться з агресією Російської Федерації. Українські військові героїчно дають відсіч загарбникам, доводячи, що наша армія - сильна, а українці - єдині.
Так, цього разу українські військові знищили танкову роту Російської Федерації. До того ж особовий склад роти також загинув.
"Одним з підрозділів Збройних сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки, на Чернігівщині, знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом. Також російські окупанти несуть великі втрати на Київщині, зокрема в Бучі. Слава Україні. Разом переможемо", - повідомляють у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ знищили танкову роту / facebook.com/GeneralStaff.ua
ЗСУ знищили танкову роту / facebook.com/GeneralStaff.ua