Серед загиблих – 38 чоловіків та 9 жінок.

У Чернігові внаслідок бомбардування російською авіацією 3 березня загинули 47 людей.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної адміністрації.

"За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб – 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву у Чернігові.

Станом на вчорашній вечір, з-під завалів вилучили тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих.

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