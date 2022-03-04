Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Російські військові застрягли в болоті під час виконання свого "завдання" в Донецькій області. Вдалося затримати двох військових 2 мотострілецького батальйону 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року командир і механік-водій БМП-3 армії країни-агресора у віці 36 і 29 років, на виконання злочинного наказу командування РФ, вирушили з Сімферопольського району АР Крим на територію, підконтрольну Україні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що окупанти повинні були шукати блокпости та пункти дислокації українських військових для продовження агресії.