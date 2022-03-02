ДСНС не знає, скільки людей насправді ще знаходиться під обстрілами та під завалами.

Державна служба надзвичайних ситуацій уточнює, що кількість загиблих цивільних у російсько-українській війні є оціночною цифрою.

Про це пише Суспільне.

"Щойно журналісти озвучили цифру по загиблих - 2000, посилаючись на ДСНС. Ця цифра оціночна. Тому що ми точно не знаємо, скільки людей насправді ще знаходиться під обстрілами та під завалами. Тому дуже прошу не посилатися на ці дані. Точної цифри ми не знаємо", — повідомили у прес-службі ДСНС.

Вдень ДСНС опублікувала дані щодо загиблих цивільних осіб внаслідок бомбардувань Росією українських міст протягом останніх семи діб.

За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників, розповідали в службі.

При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Вас також можуть зацікавити новини: