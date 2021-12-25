Українські військові контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Від початку доби 25 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 25 грудня.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню. Проте російські найманці його уже не дотримуються.

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Як повідомляв УНІАН, у штабі операції Об’єднаних сил з’ясовують обставини поранення військовослужбовця Нацгвардії за 18 км від лінії розмежування. Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Вказаний у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, уточнили пізніше у прес-центрі ООС.

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