Ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

Ворог намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків", - мовиться у дописі.

У Житомирській області перебуває до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу 5 загальновійськової армії.

"На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - повідомили у Генштабі.

Крім того, зазначається, що ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16-ти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр - на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

"На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва.

До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

"У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції", - зауважили у Генштабі.

Водночас, не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними силами України чинить опір.

"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.