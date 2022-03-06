23 лютого російські війська за дорученням Путіна здійснили повномасштабне вторгнення.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 5 березня.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су-34, Су-25 з аеродромів на території РБ (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

На Поліському напрямку угруповання окупаційних військ діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, підрозділи ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

На Сіверському напрямку окупант проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".

Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів ворожої армії для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку російські війська після чисельних втрат здійснюють перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм, але зупинений по р. Сіверський Донець, наразі накопичує живу силу та техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку ворог вів протягом дня наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнав значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Запорізькому напрямку противник веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) перебувають у підвищеній ступені бойової готовності.

"Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас "голова" самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів "ЗС ПМР" у війні Росії проти України", - інформують у Генштабі.

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ.

"Збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.