Підрахунок ліквідованих супротивників ускладнюється через високу інтенсивністю бойових дій.

Українські захисники ліквідували понад 12 тис. окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Загалом, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 тисяч осіб, танків - 317, ББМ - 1070, артилерійських систем -120, РСЗВ - 56, засоби ППО - 28, літаків - 49, гелікоптерів - 81, автомобільної техніки - 482, кораблі/катери - 3, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

У Генштабі також зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував й мирні населені пункти. Зокрема, бомби супротивника не раз падали на Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Суми.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 8 березня в нашій країні були ліквідовані майже 12 тисяч окупантів.

За даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, з початку війни Росії проти України вже загинули 474 цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: