Після переговорів прапор залишили український, але місцевому населенню поставили умову – не протестувати.

У Городні в Чернігівській області сьогодні вранці група російських військових заблокувала підходи до міської ради.

Як повідомляється на сторінці газети "Новини Городнянщини" у Facebook, у приміщенні залишили мера та його заступників.

"Годину місто було в напрузі - що вони хочуть і чим все скінчиться? Переговори з керівництвом міста закінчилися домовленістю: поки на мерії висить український прапор, міська рада працюватиме, як і раніше, забезпечуючи мінімальні потреби жителів громади", - йдеться в повідомленні.

На відео, розміщеному на сторінці видання, міський голова Андрій Богдан зазначив, що працюватиме в міськраді під українським прапором.

У той же час, російські військові попередили: так триватиме до тих пір, поки не буде акцій протесту і терактів з боку місцевого населення. На питання місцевого жителя, чи будуть стріляти військові в беззбройних жителів Городні, мер відповів, що не знає.

У коментарях місцеві жителі назвали неприпустимою зміну державного прапора на міській раді громади, а також висловили побоювання, чи не відбудеться зради або провокацій у громаді.

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