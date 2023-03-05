У ГУР підкреслили, що військова розвідка є специфічною структурою.

Головне управління розвідки відреагувало на скандал з блогером Ксюшею Манекен (Оксана Волощук). У відомстві пояснили, що ГУР залучає до виконання завдань представників різних професій.

"Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних і непублічних людей, які не афішують свою діяльність", - вказується в коментарі розвідників "Українській правді".

Зазначається, що військова розвідка - це специфічна структура з іноді вкрай специфічними завданнями, особливо, якщо дії відбуваються під час війни.

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"Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широку громадськість. Враховуючи особливості певних завдань, для їх виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. У той же час неправильно публікувати всі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", - підкреслили в ГУР.

Скандал з Ксюшею Манекен

Як раніше повідомляв УНІАН, відома блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) отримала нагороду від ГУР "за сприяння військовій розвідці України II ступеня". Вона, разом з іншими блогерами, такими як Саша Бо, Таня Парфільєва і Настя Єлісєєва, побували в Офісі президента.

Манекен згадала про своє минуле і про те, що вона заробляла на життя ескортом. Однак незабаром цю Stories Волощук видалила.

Відзначається, що в 2015-2016 роках вона розповідала, як "змінився" Крим після того, як його окупувала РФ. Тоді блогерка стверджувала, що їй"не важливо, чий Крим".

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