Синьогубов назвав обстріли мирного населення Росією військовим злочином і геноцидом українського народу.

Наразі відомо про 11 загиблих та десятки поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова.

Про це у Facebook передавати голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

"Те, що зараз відбувається в Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, в які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли в районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, за продуктами, за питною водою. Це злочин", - заявив він.

За його словами, Росія використовує важку артилерійську зброю.

"Через обстріли, які ведуться досі, не можемо навіть задіяти вчасно рятувальні служби і ліквідувати наслідки. Тільки на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених", - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, сьогодні російська армія масовано обстріляла Харків з "Градів", в результаті чого загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення.