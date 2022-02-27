ЗСУ взяли в полон ще кілька російських загарбників.

Українські військові в Харкові взяли в полон ще кілька російських окупантів, які думали, що їдуть на навчання, а не на війну.

"Ми їхали на навчання, але нас трохи обдурили. Ось тепер я тут (у полоні - УНІАН)", - сказав один з полонених.

Інший російський військовий підтвердив слова попереднього зазначивши, що їх на війну послало командування, але самі вони не знали про це.

"Спочатку говорили, що прибули на навчання. У підсумку, коли нас закинули на передову, ніхто не хоче йти на війну. Але нам сказали, що ми будемо ворогами народу. Через те, що це воєнний час взагалі сказали, що ми можемо бути розстріляними. Люди з нашої частини просто хочуть додому і хочуть миру", - сказав третій російський військовий.

Ще один молодий полонений і зовсім забув номер частини, в якій служить. За його словами, його взяли по резерву.

Всього в Харкові сьогодні взяли в полон п'ять російських військових.

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