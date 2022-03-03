Також наголошується, що ворог планує привезти з Росії журналістів, аби знімати сюжети, як росіяни начебто забезпечують містян їжею та медикаментами.

У Міністерстві внутрішніх справ України попереджають Херсон та область, що ворог захопив телевежу і може поширювати дезінформацію.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі МВС.

"Херсон та область. Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й розповсюджуватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть й клаптику нашої землі. Все, що буде сказано з боку терористів, - брехня!" - наголошується у дописі.

Зауважується також, що окупанти не дають можливості створити "зелений коридор", аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті - ще одна пропаганда для російського споживача", - зауважили у міністерстві.

Наголошується, що влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним і це питання буде вирішено якнайшвидше.