В Херсоні невідомі виманюють жителів хлібом /фото УНІАН
Херсонська облдержадміністрація та міська влада не проводять акції з безкоштовної роздачі хліба.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.
"Херсон зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обласна та місцева влада не проводять подібних акцій.
"Це може бути провокація окупантів", - сказано у повідомленні.