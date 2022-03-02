Це може бути провокація окупантів.

Херсонська облдержадміністрація та міська влада не проводять акції з безкоштовної роздачі хліба.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

"Херсон зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обласна та місцева влада не проводять подібних акцій.

"Це може бути провокація окупантів", - сказано у повідомленні.