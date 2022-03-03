Місцеве населення закликають бути уважними та обережними.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попереджають про міни-пастки з розтяжками, які окупанти розставляють у різних куточках країни.

В повідомленні говориться, що факти встановлення окупантами подібних пасток були помічені в Києві та Херсоні. Ворог України не цурається ніяких способів і залишає їх поблизу об'єктів цивільної інфраструктури.

Що робити, коли побачили підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.

Не використовуйте поблизу підозрілого предмета мобільний телефон.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що робити у разі виявлення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі. Перш за все – зберігайте спокій та допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їхнім фейкам.

А до цього вже в МОЗ опублікували базовий курс з медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Перегляд двох відео займає трохи більше ніж годину, але може врятувати життя.

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