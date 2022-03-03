Ворог розставляє міни-пастки / фото Telegram-канал центру

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попереджають про міни-пастки з розтяжками, які окупанти розставляють у різних куточках країни.

В повідомленні говориться, що факти встановлення окупантами подібних пасток були помічені в Києві та Херсоні. Ворог України не цурається ніяких способів і залишає їх поблизу об'єктів цивільної інфраструктури.

Що робити, коли побачили підозрілий предмет

  • В жодному разі не чіпайте його.
  • Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
  • Не використовуйте поблизу підозрілого предмета мобільний телефон.
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що робити у разі виявлення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі. Перш за все – зберігайте спокій та допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їхнім фейкам.

А до цього вже в МОЗ опублікували базовий курс з медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Перегляд двох відео займає трохи більше ніж годину, але може врятувати життя.

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