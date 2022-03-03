У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попереджають про міни-пастки з розтяжками, які окупанти розставляють у різних куточках країни.
В повідомленні говориться, що факти встановлення окупантами подібних пасток були помічені в Києві та Херсоні. Ворог України не цурається ніяких способів і залишає їх поблизу об'єктів цивільної інфраструктури.
Що робити, коли побачили підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
- Не використовуйте поблизу підозрілого предмета мобільний телефон.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.
Раніше Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що робити у разі виявлення ворожих ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі. Перш за все – зберігайте спокій та допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їхнім фейкам.
А до цього вже в МОЗ опублікували базовий курс з медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Перегляд двох відео займає трохи більше ніж годину, але може врятувати життя.