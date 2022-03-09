Всі охочі можуть залишити заявку.

9 березня в Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях.

Якщо у жителів немає доступу до мережі інтернет, то можна залишити заявку на порталі. Адміністрація порталу зв'яжеться і повідомить про наступні кроки.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDTO) Києва, заступник Віталія Кличка Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.

"Запрошую провайдерів приєднуватися до проекту і спасибі тим, хто вже з нами.

Всі новини та укриття по Wi-Fi буду публікувати на цьому каналі. На зв'язку!",- написав Оленич.

"Якщо в укритті, де Ви тимчасово перебуваєте, немає доступу до мережі інтернет залишайте заявку, ми зв'яжемося з вами і повідомимо про виїзд монтажника. Повідомте оточуючим, що ви плануєте подати заявку на установку Wi-Fi і з безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера", - йдеться на порталі.

Нагадаємо, в Мінцифри розповіли, як Інтернет Ілона Маска Starlink допоможе українцям на війні. В першу чергу StarLink-інтернет від компанії SpaceX Ілона Маска буде використовуватися для покриття важливих об'єктів.

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