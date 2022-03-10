Володимир Москаленко зазначив, що дві людини отримали опіки, несумісні з життям.

Три людини загинули в результаті обстрілу Коростеня в ніч з 9 на 10 березня. Серед загиблих два громадянина Білорусі.

Про це повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.

"Ми з вами знаходимося на території колишнього молокозаводу, а зараз – бази UPG. О 00: 00 годині почався дуже важкий обстріл території міста Коростеня і, зокрема, території, де ми з вами знаходимося. Результати обстрілу з літаків ви можете побачити: практично зруйновані всі приміщення", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що одна людина загинула при обстрілі, а ще дві людини отримали опіки, які не сумісні з життям, тому фактично три загиблих.

"Два з них – білоруси, які стояли тут машинами, попросилися на період, поки будуть їхати. І вони не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбити місто Коростень", - розповів Москаленко.

За його словами, бомби ще потрапили на вулицю Полякової і на вулицю Кемського, 58, де знаходиться РЕМ.

Також він зазначив, що з Коростеня виїхало 60-70% жителів, але є нестача фахівців, які забезпечують роботу критичної інфраструктури міста.

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти завдали кілька авіаударів по Коростеню, в результаті одна людина загинула, двоє травмовані.

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