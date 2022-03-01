Військові РФ відібрали позашляховик у місцевих жителів.

У Куп'янську Харківської області місцеві жителі з голими руками накинулися на машину російських військових. Повідомляється, що військові РФ відібрали позашляховик у одного з місцевих жителів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний".

Відзначимо, незважаючи на те, що мер Куп'янська здав місто окупантам, жителі міста вийшли на вулиці, щоб показати ворогові, що місто - Українське. Відеозаписи, зняті на цетральній площі міста, публікують у місцевих групах. На відео чітко чути звуки стрільби. Повідомляється, що жителів Куп'янська, які вийшли на мітинг з українськими прапорами, російська армія розганяла димовими шашками.

Нагадаємо, раніше був затриманий мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора. Його підозрюють у державній зраді. Згідно з відкритими даними, мера-зрадника спіймали разом з силовими керівниками міста. Зараз вони на території вільної України.

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