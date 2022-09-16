На кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів місті Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Тільки що опубліковували фотографії кладовища у лісі, на якому закопані більше 400 тіл людей. Потрібно буде кожне тіло ексгумувати, як це було в Бучі. В нас є, на жаль, такий негативний трагічний досвід, і будемо встановлювати обставини загибелі кожного з тих більш ніж 400 людей, які закопані на кладовищі біля Ізюму", - сказав Геращенко.
Він також повідомив, що Ізюмі в руїнах лежать житлові будинки і з посиланням на дані місцевих жителів розповів, що з-під завалів тільки одного з таких будинків дістали тіла 47 осіб.
"Це триповерховий будинок, в якому внаслідок потрапляння російської авіаційної бомби обвалилися два під’їзди. За словами місцевих мешканців, коли під окупацією росіян їм доручили розбирати завали, там дістали 47 тіл загиблих", - сказав Геращенко.
Він припустив, що загалом кількість загиблих в Ізюмі під час окупації може наближатись до 1 тис. осіб.
"І це буде більше, ніж у Бучі, в два рази. Звісно, що будемо все перевіряти", - підкреслив Геращенко.
Президент Володимир Зеленський вже прокоментував масове поховання людей в Ізюмі.
"В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - заявив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині звільнено від росіян майже 400 населених пунктів, у яких в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців
Сьогодні, 15 вересня, інформуючи про роботу поліції у Балаклії, Ізюмі, Куп’янську та інші населених пунктах Харківської області після їх звільнення Збройними силами України, заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що на територіях ряду звільнених населених пунктів виявлено катівні окупантів.