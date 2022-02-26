Країнам, які відмовлялися постачати в Україну зброю, пропонують надавати політпритулок окупантам.

Віце-прем'єр Латвії пропонує Заходу надати притулок кожному російському солдатові, який здасться українським військовим.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я щойно отримав пропозицію, як покласти край російській агресії. Захід оголошує, що кожен російський солдат, який здасться українцям, отримає притулок на Заході!", - написав політик.

На його думку, це може бути переможною ідеєю, що надав латвійський художник та політик Айгарс Бікше.

"Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок", - додав латвійський віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше Європейський союз заявив, що готовий прийняти необмежену кількість біженців з України й надати будь-яку гуманітарну допомогу.